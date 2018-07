Atlético-GO vence bem o Avaí e se mantém na liderança da Série B

O Atlético Goianiense está cada vez mais perto do retorno à elite do futebol brasileiro. Na tarde deste sábado, o clube goiano recebeu o Avaí no Estádio Olímpico e não deu chances para o adversário. Com dois gols de Júnior Viçosa e um de Luiz Fernando, o time da casa venceu por 3 a 0 e garantiu a permanência na liderança da Série B. O jogo foi válido pela 30.ª rodada da competição.

Com o resultado, os comandados de Marcelo Cabo ocupam a primeira colocação com 55 pontos. Já o time catarinense está na quarta posição, com 48 pontos, mas deixará o G4 caso o Londrina pontue diante do Vasco, ainda neste sábado.

Vindo de uma boa sequência na Série B, o Atlético-GO começou melhor e praticamente dominou todo o primeiro tempo. Logo aos 13 minutos, Romário fez uma excelente jogada e cruzou para dentro da área do Avaí. Luiz Fernando ficou de frente para o goleiro Renan, mas finalizou para fora.

A partir daí, começou a brilhar a estrela do artilheiro. Aos 29 minutos, Júnior Viçosa tentou o arremate ao gol e a bola desviou na mão de Renato. O árbitro assinalou pênalti que o camisa 9 não desperdiçou e abriu o placar.

Júnior Viçosa ainda marcaria o segundo gol aos 43 minutos. Depois de o time goiano pressionar a defesa adversária, Romário roubou a bola e rolou para área na procura do atacante, que acertou uma bonita finalização de pé esquerdo e ampliou.

Mesmo com o resultado positivo, o Atlético-GO voltou melhor para a segunda etapa e ainda ampliou a diferença no placar. Aos 20 minutos, Gilsinho fez boa jogada pela direita e cruzou para Luiz Fernando desviar ao fundo das redes.

Pela 31.ª rodada, o Atlético-GO enfrenta o Paysandu na sexta-feira, às 20h30, de novo no Estádio Olímpico, em Goiânia. Já o Avaí entra em campo apenas no próximo sábado, às 21h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, para enfrentar o Tupi.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 0 AVAÍ

ATLÉTICO-GO - Kléver; Matheus, Marllon, Ricardo Silva e Romário; Pedro Bambu, Michel, Luiz Fernando (Caíque) e Jorginho (Matheus Carvalho); Gilsinho e Júnior Viçosa (Edson Júnior). Técnico: Marcelo Cabo.

AVAÍ - Renan; Alemão (Tatá), Fábio Sanches, Betão e Capa; Luan, Caio César, Renato e Diego Jardel (Jajá); Vitor (Romarinho) e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Júnior Viçosa, de pênalti, aos 30 e aos 43 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Luiz Fernando (Atlético-GO). Alemão e Betão (Avaí).

RENDA - R$ 105.680.

PÚBLICO - 9.888 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO)