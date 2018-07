Atlético-GO vence Criciúma com gol no fim e mantém vantagem na ponta da Série B

O Atlético Goianiense caminha a passos largos rumo à elite do Campeonato Brasileiro. Com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, o time goiano venceu o Criciúma, por 2 a 1, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela 32.ª rodada da Série B, neste sábado. A vantagem para o vice-líder Vasco é de quatro pontos.

Com o resultado, o Criciúma permaneceu com os mesmos 46 pontos e aparece a seis do Londrina, primeiro time no G4, a zona de acesso á Série A de 2017. Já o Atlético-GO continua na liderança, agora com 61 pontos.

Os times entraram em campo com muita disposição, dividindo todas as bolas e explorando o toque de bola para chegar ao campo ofensivo. O Atlético-GO assustou aos quatro minutos, com Jorginho, que perdeu ótima chance de cabeça.

Só que foi o Criciúma que abriu o placar, aos 16 minutos. Niltinho fez boa jogada pela esquerda e encontrou o centroavante Adalgiso Pitbull, que só completou para as redes.

O Atlético-GO demorou a reagir depois do gol do Criciúma. Tanto que foi criar uma oportunidade só aos 31 minutos. Júnior Viçosa recebeu em ótima condição e só serviu Magno Cruz para deixar tudo igual no Heriberto Hulse.

No segundo tempo o jogo ficou aberto. Mesmo fora de casa, o Atlético-GO foi melhor e mereceu a vitória. Em um dos lances, Alison finalizou, aos 44 minutos, e a bola passou rente à trave. No minuto seguinte foi a vez de Michel quase arrancar o grito de gol do torcedor goiano em Santa Catarina.

Até que aos 50 minutos saiu o gol da vitória do Atlético. Após bate-rebate na área, Luiz Fernando, de carrinho, estufou as redes.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Londrina, às 19h15, novamente no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. No mesmo dia o Atlético-GO visita o Náutico, às 21h30, na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 2 ATLÉTICO-GO

CRICIÚMA - Luiz; Paulo Cezar, Ianson Acosta, Diego Giaretta e Marlon; Ruan, Douglas Moreira, Niltinho (Alex Maranhão) e Caíque Valdívia (Thiago Humberto); Adalgísio Pitbull e Roberto (Bruno Baio). Técnico: Roberto Cavalo.

ATLÉTICO-GO - Felipe Garcia; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino (Ricardo Silva) e Romário; Pedro Bambu, Michel, Magno Cruz (Luiz Fernando) e Jorginho; Júnior Viçosa (Alison) e Gilsinho. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Adalgiso Pitbull, aos 16, e Magno Cruz, aos 31 minutos do primeiro tempo; Luiz Fernando, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Niltinho e Marlon (Criciúma); Magno Cruz (Atlético-GO).

RENDA - R$ 105.105.

PÚBLICO - 10.050 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).