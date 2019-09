Atlético-GO vence Criciúma no Sul e segue na cola do líder Bragantino na Série B

Perseguindo de perto o Bragantino, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO venceu mais uma partida fora de casa, desta vez contra o Criciúma, por 1 a 0, no estádio Heriberto Hulse, pela 23.ª rodada.

Com o resultado, o time goiano chegou aos 41 pontos, apenas um atrás do primeiro colocado, que ainda joga nesta jornada do torneio contra o Londrina, neste sábado. Essa foi a quinta vitória do time goiano na condição de visitante em 11 jogos. A equipe ainda conquistou quatro empates e sofreu apenas duas derrotas longe de seus domínios. Já o Criciúma, com 23 pontos, segue na 18.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O primeiro time fora da área de risco da tabela é o Vila Nova, com um ponto a mais.

O Atlético já começou a partida pressionando. Na primeira chegada ao ataque, Mike saiu na cara do gol, mas parou na saída do goleiro Bruno Grassi. Pouco depois, aos nove minutos, Jorginho aproveitou bate-rebate dentro da área e completou para as redes, abrindo o placar.

Depois do gol, o visitante ingrato recuou e o Criciúma passou a incomodar. As melhores jogadas do time da casa eram com bolas levantadas para a área buscando o centroavante Léo Gamalho, que deu trabalho para a defesa atleticana.

Na segunda etapa, o Atlético seguiu recuado, mas o Criciúma não conseguiu se aproveitar da postura adversária. O técnico Waguinho Dias tentou dar mais mobilidade ao time e fez substituições ofensivas com as entradas de Andrew, Daniel Costa e Lúcio Flávio.

Recuado, o Atlético se segurou como pôde e contou com bom desempenho dos zagueiros Lucas Rocha e Gilvan, que levaram vantagem pelo alto na sequência de cruzamentos dos catarinenses.

Sem conseguir movimentar o placar, apesar da pressão nos minutos finais, o Criciúma conheceu mais uma derrota em casa e terminou a partida sob vaias da torcida.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 24.ª rodada da Série B. O Criciúma visita o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o Atlético vai ao Barradão, em Salvador, enfrentar o Vitória.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 ATLÉTICO-GO

CRICIÚMA - Bruno Grassi; Carlos Eduardo, Sandro, Derlan e Marlon; Liel (Andrew), Eduardo, Foguinho e Caíque (Daniel Costa); Vinícius e Léo Gamalho (Lúcio Flávio). Técnico: Waguinho Dias.

ATLÉTICO-GO - Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; André Castro (Nathan), Moacir (Pedro Bambu) e Jorginho; Reginaldo (Jairinho), Mike e Pedro Raul. Técnico: Wagner Lopes.

GOL - Jorginho, aos 9 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo e Sandro (Criciúma); Lucas Rocha, Gilvan, Nathan e Jairinho (Atlético-GO).

RENDA - R$ 82.850,00.

PÚBLICO - 5.295 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).