Atlético-GO vence e amplia má fase do Corinthians

Para piorar, o novo líder do Brasileirão, o Cruzeiro, abriu cinco pontos de diferença (54 contra 49), dificultando a situação corintiana na luta pelo título nacional. Já o técnico Adílson Batista deve ser ainda mais pressionado pela torcida, que no sábado havia conversado com alguns jogadores para cobrar uma reação. Ao final do jogo, foi chamado de "burro".

O Atlético-GO, por sua vez, chegou aos 29 pontos, mas ainda continua na zona de rebaixamento. De qualquer forma, a equipe goiana fecha o ano com duas vitórias sobre o Corinthians, com sete gols marcados.

O domingo de terror para o corintiano não parecia evidente. A equipe começou bem e abriu o placar logo aos dois minutos, com Leandro Castán, que entrou na vaga do poupado Roberto Carlos. O zagueiro desviou a bola na pequena área após cruzamento de Bruno César pela direita.

O bom momento corintiano parou por aí. Apesar de contar com três volantes e três zagueiros em campo, a equipe não conseguia marcar com eficiência. Melhor para o Atlético-GO, que empatou o jogo aos 20 minutos, com Juninho, após falha grotesca da defesa, tendo como ápice a tentativa frustrada de Thiago Heleno em tirar a bola na linha do gol.

O empate baqueou o Corinthians, que viu o adversário virar o placar aos 35 minutos, novamente com um erro da defesa. Após cobrança de falta pela esquerda, o zagueiro Gílson apareceu sozinho na cara de Júlio César para tocar a bola para o fundo do gol.

Impaciente, a torcida corintiana começou a pedir a entrada do zagueiro Chicão, que retornou de contusão, mas começou o jogo no banco de reservas. Enquanto isso, o Atlético-GO fez o terceiro aos 45 minutos, com o atacante Marcão, que aproveitou mais um erro da defesa corintiana. Dessa vez, Alessandro e William, que seria substituído por Chicão no intervalo, falharam.

Se o primeiro tempo terminou de forma vexatória para o Corinthians, o começo do segundo não foi diferente. Jogando como bem desejava, o clube goiano chegou ao quarto gol aos 22 minutos, novamente com Marcão.

Sem nada a perder, Adílson Batista resolveu colocar Defederico e William Morais na equipe, e o Corinthians reagiu e por pouco não empatou. Aos 26 minutos, William Morais marcou o segundo gol, enquanto o zagueiro Thiago Heleno marcou o terceiro, aos 43 minutos.

Com a expectativa de ao menos sair do Pacaembu com o empate, o Corinthians pressionou como pôde e teve duas chances de fazer o quarto gol, mas o goleiro Márcio mostrou capacidade ao fazer belas defesas e, assim, garantir a segunda vitória de sua equipe no estádio neste Brasileirão (a primeira foi sobre o Palmeiras, por 3 a 0).

Agora, o Corinthians se prepara para enfrentar o Vasco na quarta-feira, às 22 horas, em São Januário, enquanto o Atlético-GO encara também o Vasco, só que no domingo, dia 17, às 16 horas, no Serra Dourada.

Ficha técnica:

Corinthians 3 x 4 Atlético-GO

Corinthians - Julio Cesar; Alessandro, Thiago Heleno, William (Chicão) e Leandro Castán; Moacir (Defederico), Paulinho, Jucilei e Bruno César; Iarley e Souza (William Morais). Técnico: Adílson Batista.

Atlético-GO - Márcio; Adriano, Daniel Marques, Gilson (Jairo) e Thiago Feltri; Agenor, Pituca, Robston e Anaílson (Renatinho); Juninho (William) e Marcão. Técnico: René Simões.

Gols - Leandro Castán, aos 2, Juninho, aos 20, Gilson, aos 35, e Marcão, aos 45 minutos do primeiro tempo; Marcão, aos 22, William Morais, aos 26, Thiago Heleno, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jucilei (Corinthians); Agenor, Jairo (Atlético-GO).

Cartão vermelho - Leandro Castán (Corinthians).

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG).

Renda - R$ 748.606,00.

Público - 23.459 pagantes.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).