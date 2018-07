Atlético-GO vence e segue na luta pelo G-4 da Série B

O Atlético-GO se manteve na briga direta pelo G-4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Bragantino por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, pela 36.ª rodada. O time goiano chegou aos 56 pontos e lutará nos dois últimos jogos pela volta à elite nacional. Já o clube paulista segue ameaçado de rebaixamento, com 42 pontos.

A vitória foi justa porque os goianos dominaram o jogo e criaram muitas chances de gol. Uma disposição diferente da última rodada, quando perdeu para o Paraná por 2 a 0, em Curitiba. O Bragantino, ameaçado de queda, entrou em campo após a vitória sobre o Santa Cruz por 2 a 1, de virada.

O técnico Wagner Lopes foi corajoso ao armar o time atleticano com três atacantes: Diogo Campos, Júnior Viçosa e Kayque. Mesmo assim, ganhou o setor de meio de campo, colocando Willian Arão na frente dos dois zagueiros, praticamente como um terceiro zagueiro. Com isso, liberou os laterais e empurrou o visitante para seu campo defensivo.

Aos 12 minutos, Diogo Barbosa arriscou de fora da área e Matheus defendeu pelo Bragantino. E na primeira vez que o time paulista atacou, levou o contra-ataque. Márcio fez a reposição de bola com rapidez e Kayque disparou pelo lado direito, até cruzar para a área. Diogo Campos acompanhou a jogada e só completou para as redes de chapa de pé.

O time goiano continuou melhor e criando chances de gol. Quase ampliou em uma jogada individual de Caramelo, aos 28 minutos, que chutou de pé trocado, mas defendido por Matheus, e depois quando Kayque abriu mão de finalizar para fazer o passe a Junior Viçosa, bloqueado por Tobi.

No segundo tempo, o panorama não mudou. O Atlético continuou martelando o Bragantino, criando chance atrás de chance e exigindo bastante do goleiro Matheus. O visitante não tinha poder de ataque e se limitou a evitar sofrer mais gols. A sua única chance aconteceu aos 26 minutos, em um chute de longe de Sandro que Márcio espalmou por cima do travessão. Os últimos 15 minutos foram de pressão, mas o Atlético se segurou bem e garantiu a sua 16.ª vitória.

Nas últimas duas rodadas, o Atlético vai sair contra o Sampaio Corrêa e fechar a temporada em casa diante do Santa Cruz. O Bragantino vai receber o Paraná no final de semana e depois vai sair diante do ABC, em Natal.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 0 BRAGANTINO

ATLÉTICO-PR - Márcio; Mateus Caramelo, Artur, Adriano Alves e Diogo Barbosa; Willian Arão, Pedro Bambu e Thiago Primão (Wagner Carioca); Diogo Campos (André Luis), Júnior Viçosa e Kayke. Técnico: Wagner Lopes.

BRAGANTINO - Matheus; Robertinho, Tobi, Leonardo e Magal; Geandro, Marcos Paulo (Caio), Sandro e Magno Cruz (Erick); Luisinho e Caboré (Washington). Técnico: André Gaspar.

GOL - Diogo Campos, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Primão (Atlético-GO); Geandro e Tobi (Bragantino).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ).

RENDA - R$ 48.200,00.

PÚBLICO - 2.303 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).