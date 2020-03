Atlético-GO vence, Ferroviária e Juventude empatam na 3ª fase da Copa do Brasil

Para confirmar a sua boa temporada, o Atlético-GO largou bem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, ao vencer, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Goiânia, o São José-RS, por 2 a 0, levando a vantagem para o jogo de volta. Ferroviária e América-MG empataram sem gols, enquanto Juventude e América-RN ficaram no 1 a 1.

O Atlético foi mais agressivo e chegou aos gols ainda no primeiro tempo, com Nicolas e Renato Kayzer. Agora pode perder até por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para o Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, dia 18, às 20h30.

Na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária não conseguiu superar o bloqueio defensivo do América-MG e ficou no 0 a 0. Agora vai decidir a vaga na Arena Independência, em Belo Horizonte, dia 19, quinta-feira, às 19h15. Se houver outro empate, a vaga vai ser definida nos pênaltis.

Situação parecida para o Juventude, que sofreu para buscar o empate com o América-RN, mesmo jogando em casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No primeiro tempo, Dione abriu o placar para o time potiguar, que segurou a vantagem até os 38 minutos da etapa final, quando Iago Dias empatou de cabeça.

DERROTADOS

Duas grandes forças do futebol brasileiro se deram mal. O Fluminense foi até o Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e perdeu para o Figueirense, por 1 a 0. O gol foi marcado por Alemão, de cabeça, após 37 minutos do segundo tempo.

Agora na volta, dia 19, às 21h30, o Fluminense vai ter que vencer por dois gols de diferença. Caso devolva o 1 a 0, o time carioca levará a definição para os pênaltis. O Figueirense jogará pelo empate para chegar à quarta fase.

Em pleno Mineirão, o Cruzeiro perdeu para o CRB, por 2 a 0, com gols do atacante Léo Gamalho, um em cada tempo. A situação do time mineiro ficou complicada, porque na volta, dia 18, no Estádio Rei Pelé, às 21h30, vai ter que vencer por três gols de diferença para seguir na competição. Ou vencer por dois gols e levar a definição para os pênaltis. O CRB pode perder até por um gol de diferença.

Os clubes nessa etapa já faturaram R$ 1,5 milhão e, agora, estão atrás de mais R$ 2 milhões de premiação, além da vaga. A terceira fase terá duelos de ida e volta. Em caso de empate em pontos e em saldo de gols, a vaga vai ser definida na cobrança de pênaltis. Os jogos de ida da terceira fase serão encerrados na quinta-feira com mais quatro confrontos.

Confira os jogos de ida da 3.ª fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira

Figueirense 1 x 0 Fluminense

Ferroviária 0 x 0 América-MG

Juventude 1 x 1 América-RN

Cruzeiro 0 x 2 CRB

Atlético-GO 2 x 0 São José-RS

Quinta-feira

19h15

Ponte Preta x Afogados-PE

Ceará x Vitória

21h30

Brasil-RS x Brusque-SC

Vasco x Goiás