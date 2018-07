Atlético-GO vence o Avaí em Goiânia e deixa a zona do rebaixamento

O Atlético-GO voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O time goiano recebeu o Avaí no Estádio Olímpico em Goiânia, pela sétima rodada, e conquistou a vitória por 3 a 1 com um gol de Jorginho, e dois de Everaldo, ambos de pênalti. Juan anotou para os visitantes.

Com o resultado, o Atlético chega aos seis pontos e deixa a zona do rebaixamento, com a mesma pontuação do Atlético-MG, mas duas vitórias, contra apenas uma do xará mineiro. O Avaí, com cinco pontos, segue em penúltimo. Vitória e Atlético-PR completam a zona do rebaixamento, ambos também com cinco pontos e uma vitória.

O Atlético-GO começou melhor e abriu o placar aos 16 minutos. Após boa trama pela direita, passando por Everaldo e Andrigo, o meia Jorginho apareceu livre na área para completar para o gol. A resposta do Avaí veio oito minutos mais tarde, em bola enfiada por Judson que o experiente Juan finalizou com um toquinho na saída do goleiro para empatar a partida.

Após o gol, só deu Atlético até o final do primeiro tempo. Aos 28 minutos, Everaldo ficou cara a cara com o goleiro, mas tentou tocar no canto e acabou mandando para fora. E o segundo gol só saiu no último lance antes do intervalo, em pênalti de Leandro Silva em Jorginho. O próprio Everaldo bateu bem e recolocou o time da casa em vantagem.

Mesmo vencendo, o Atlético seguiu mais presente no campo de ataque na segunda etapa. O Avaí tentava se organizar para esboçar uma pressão, mas errava muitos passes e não conseguia manter a posse de bola.

Quando roubava a bola, o time da casa ligava rapidamente o meia Diego Rosa e o atacante Everaldo. Depois de desperdiçar algumas chances, o Atlético matou o jogo aos 46 minutos em mais um pênalti. Dessa vez, a bola bateu no braço de Gustavo e os jogadores do time catarinense reclamaram muito da marcação do árbitro paulista Leandro Bizzio Marinho. Everaldo bateu bem novamente e definiu a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO recebe o Atlético-PR, às 16 horas, em mais uma partida no Estádio Olímpico, e o Avaí visita o Vasco em São Januário, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 3 X 1 AVAÍ

ATLÉTICO-GO - Felipe Garcia; André Castro, Roger Carvalho, Eduardo Gabriel e Bruno Pacheco; Igor, Silva, Breno Lopes (Diego Rosa), Jorginho (Everton Heleno) e Andrigo (Luiz Fernando); Everaldo. Técnico: Doriva.

AVAÍ - Maurício Kozlinski; Leandro Silva, Fagner Alemão (Gustavo), Betão e Capa; Luan, Judson (Pedro Castro), Wellington Simião e Juan; Willians (Diego Tavares) e Romulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Jorginho, aos 16, Juan, aos 24, e Everaldo, aos 47 minutos do primeiro tempo; Everaldo, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Garcia, Andrigo e Luiz Fernando (Atlético-GO); Gustavo, Betão, Capa, Luan e Judson (Avaí).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).