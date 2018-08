Atlético-GO vence o Coritiba na reabertura do seu estádio e entra no G4 da Série B

Na reabertura do estádio Antônio Accioly, agora com capacidade para 10.501 torcedores, o Atlético-GO brindou a sua torcida com a vitória sobre o Coritiba, por 1 a 0, neste sábado à tarde, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o time goiano em terceiro lugar, com 34 pontos, dentro do G-4 – a zona de acesso à primeira divisão - enquanto o Coritiba, com o técnico Tcheco no lugar de Eduardo Baptista, continua com 29 pontos, em posição intermediária.

Aproveitando ainda a euforia da torcida, agora mais perto do gramado devido as dimensões do estádio, o Atlético-GO abriu o placar logo aos nove minutos. Pelo lado direito, Júlio César fez o levantamento para o outro lado, pegando a defesa desprevenida. Mais do que isso, Renato Kayser estava bem atento e bateu de sem-pulo com a perna esquerda, num belo gol.

Mas o jogo ficou equilibrado, principalmente porque os dois times entraram armados com o mesmo esquema tático – 4-4-2 – congestionando o setor de meio-campo. A única chance real do Coritiba saiu num chute de longe de Uilliam Correia, aos 30 minutos, e que o goleiro Jefferson espalmou. Dez minutos depois, num chute mais fraco, Kayzer exigiu o encaixe do goleiro Wilson.

No segundo tempo, o Coritiba fez uma marcação mais avançada. Mesmo assim não mostrou poder de infiltração e nem de finalização. O estreante técnico Tcheco ainda tentou dar força ao time com as três substituições, mas não conseguiu a melhora esperada.

O Atlético priorizou a marcação, na expectativa de ter outra chance para ampliar o placar. Aos 42 minutos, João Paulo quase alcançar de carrinho a bola na pequena área. Na verdade, o time sentiu as ausências de vários jogadores, entre eles o atacante Júnior Brandão, artilheiro da competição com nove gols, e que está nos planos do Santos.

Na terça-feira acontece a 22ª rodada completa com 10 jogos. O Atlético vai até Campinas (SP) para enfrentar o Guarani, a partir das 21h30, enquanto o Coritiba vai atuar de novo longe de sua torcida, desta vez diante do Criciúma, às 19h15, no estádio Heriberto Hülse.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 x 0 CORITIBA

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Jonathan, Lucas Rocha (Victor Oliveira), William Alves e Mascarenhas; Pedro Bambu (Fernandes), Rômulo, João Paulo Renato Kayzer; Júlio César e Denilson (Tomas Bastos). Técnico: Cláudio Tencati.

CORITIBA - Wilson; Carlos César (Jean Carlos), Thalisson Kelven, Rafael Lima e Alex Alves (Abner); Vinícius Kiss, Uillian Correia, Guilherme e Alisson Farias (Carlos Eduardo); Jonatas Belusso e Guilherme Parede. Técnico: Tcheco.

GOL – Renato Kayser, aos 9 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Renato Kayser (Atlético-GO); Carlos César (Coritiba).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA - R$ 182.410,00.

PÚBLICO - 6.220 pagantes.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).