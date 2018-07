Atlético-GO vence o Paysandu em casa e garante a liderança isolada da Série B

O Atlético Goianiense deu mais um importante passo rumo à elite do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. Com dois gols do lateral-direito Matheus Ribeiro, o time goiano venceu o Paysandu por 2 a 1, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, em partida válida pela 31.ª rodada da Série B, e não pode ser ultrapassado pelo Vasco neste final de semana.

Essa foi a quarta vitória seguida do time goiano, que chegou aos 58 pontos e abriu quatro de vantagem para o rival carioca. É líder agora por três rodadas seguidas. O Vasco entra em campo neste sábado contra o CRB, no Rio. Por outro lado, o Paysandu voltou a perder depois de dois jogos e segue ameaçado de rebaixamento, na 14.ª colocação com 39 pontos.

Com três zagueiros, o Paysandu conseguiu neutralizar as principais jogadas ofensivas do Atlético e foi bem superior no primeiro tempo, criando os principais lances de perigo. Aos 40 minutos, Matheus Ribeiro recebeu de Juninho e, mesmo sem ângulo, abriu o placar para o time goiano. Três minutos depois, Tiago Luís soltou a bomba de fora da área e deixou tudo igual. Nos acréscimos, a equipe paraense só não virou porque o chute de Jhonnatan parou no travessão de Klever.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, Matheus Ribeiro soltou a bomba de fora da área e mandou no ângulo de Emerson, colocando o Atlético novamente na frente do placar. O Paysandu sentiu o gol e viu o time goiano desperdiçar duas grandes oportunidades, ambas com Júnior Viçosa. Na melhor delas, o atacante driblou Emerson e bateu para o gol vazio, mas Gualberto salvou em cima da linha.

Os dois times voltam a campo só no próximo dia 22 (um sábado), pela 32.ª rodada. O Atlético enfrenta o Criciúma, às 19h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), enquanto que o Paysandu recebe o Goiás, às 17 horas (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 1 PAYSANDU

ATLÉTICO-GO - Kléver; Matheus Ribeiro, Marllon, Ricardo Silva e Romário; Michel, Pedro Bambu, Luiz Fernando (Silva), Caique (Magno Cruz) e Jorginho; Junior Viçosa (Bruno Barra). Técnico: Marcelo Cabo.

PAYSANDU - Emerson; Fernando Lombardi, Gilvan (Mailson) e Gualberto; Edson Ratinho, Jhonnatan, Rodrigo Andrade (Augusto Recife), Tiago Luís e João Lucas; Jobinho (Bruno Veiga) e Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Matheus Ribeiro, aos 40, e Tiago Luis, aos 43 minutos do primeiro tempo; Matheus Ribeiro, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kléver e Marllon (Atlético-GO); Rodrigo Andrade e Gualberto (Paysandu).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (PE).

RENDA - R$ 105.050,00.

PÚBLICO - 9.831 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).