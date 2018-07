Atlético-GO vence Oeste em jogo com 3 gols de Jorginho

Em uma partida inspirada do meia Jorginho, o Atlético Goianiense conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Oeste por 4 a 2, nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Este jogo tinha sido adiado da 10.ª rodada. O resultado deixou o time goiano com 16 pontos, em 11.º lugar. Do outro lado, o paulista está na zona de rebaixamento, com 11 pontos, em 17.º.

Animado pela vitória fora sobre o Luverdense por 2 a 0, em Lucas do Rio Verde (MT), o time atleticano começou em alta velocidade e logo abriu o placar com Jorginho. Ele aproveitou a "furada" de Negretti e ficou livre para chutar no canto, aos 14 minutos. Ele mesmo ampliou aos 32, desta vez aproveitando cruzamento de Junior Viçosa.

No segundo tempo, o Oeste voltou mudado, explorando bem o lado direito de seu ataque. Em três minutos chegou ao empate. Aos 9, Roger Gaúcho invadiu a área, cortou um zagueiro e bateu cruzado de esquerda. Aos 12, Reis chutou e pegou o rebote do goleiro Márcio, deixando tudo igual.

Após o apagão, o Atlético reagiu. Aos 22 minutos, Junior Viçosa entrou na área pelo lado esquerdo e cruzou. Do outro lado, apareceu o herói da partida, Jorginho, para apenas completar para as redes, de chapa de pé.

O Oeste perdeu o fôlego e, aos 43 minutos, Diogo Campos completou o placar. Invadiu a área em velocidade e bateu cruzado. Na comemoração, ele tirou a camisa para extravasar a perseguição da torcida, mas recebeu o cartão amarelo.

No final da semana, os dois times vão jogar pela 13.ª rodada. O Atlético, de novo, vai atuar em casa, desta vez diante do Náutico, neste sábado, às 16h20, enquanto que o Oeste vai buscar a reabilitação diante de sua torcida contra o Luverdense, na sexta, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 4 x 2 OESTE

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas, Adriano Alves, Lino e Thiago Feltri (Vitor Oliveira); Marcus Vinícius, Pedro Bambu, Luciano Sorriso (Wagner Carioca) e Jorginho (Diogo Campos); André Luis e Júnior Viçosa. Técnico: Hélio dos Anjos.

OESTE - Paes; Lucas Bahia, Renan Diniz (Everton Luis) e Cris; Negretti, João Denoni (Lelê), Ramires, Roger Gaúcho e Dênis (Éder); Serginho e Reis. Técnico: Francisco Diá.

GOLS - Jorginho, aos 14 e aos 32 minutos do primeiro tempo; Roger Gaúcho, aos 9, Reis, aos 12, Jorginho, aos 22, e Diogo Campos, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Luis e Diogo Campos (Atlético-GO); Roger Gaúcho, Negretti, Cris, Everton Dias e Ramires (Oeste).

ÁRBITRO - Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

RENDA - R$ 17.530,00.

PÚBLICO - 1.113 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).