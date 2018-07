Atlético-GO vence outra e afunda América-RN na Série B O Atlético Goianiense realmente mudou da água para o vinho com a chegada do técnico Wagner Lopes, que conseguiu o terceiro jogo de invencibilidade nesta terça-feira. Aproveitando o fator casa, o time goiano bateu o América-RN por 2 a 0, no estádio Serra Dourada, pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.