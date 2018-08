Atlético-GO vence Paysandu em casa e entra no G4 da Série B

O Atlético Goianiense entrou no G4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B, ao ganhar do Paysandu pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Olímpico, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. O único gol do duelo foi marcado pelo artilheiro Júnior Brandão.

+ Confira a classificação da Série B do Brasileiro

Com o resultado, o Atlético-GO subiu cinco posições e terminou o dia na terceira posição, com 30 pontos, a quatro do líder Fortaleza. Já o Paysandu, que vinha de duas vitórias em casa, ficou na 11.ª colocação, com 24, perdendo a oportunidade de se aproximar da zona do acesso.

O visitante, porém, não se intimidou e começou o jogo pressionando o Atlético-GO. O time paraense tomou conta dos primeiros 25 minutos e perdeu três grandes oportunidades de abrir o marcador. A primeira foi logo aos seis minutos. Após cobrança de falta, Renato Augusto desviou de cabeça para um milagre de Jefferson.

O goleiro voltou a brilhar novamente aos 24 minutos, quando defendeu um cabeceio à queima-roupa de Diego Ivo. A partida daí, o Atlético-GO acordou e foi para cima do adversário. Pedro Bambu recebeu dentro da área e só parou nos pés de Renan Rocha.

A pressão continuou, mas a bola insistiu em não entrar. No chute de Pedro Bambu, a bola bateu na trave. Já aos 34 minutos, o árbitro marcou um toque de Diego Ivo dentro da área. Na cobrança do pênalti, João Paulo recuou para o goleiro Renan Rocha e acabou vaiado pelos torcedores.

O Atlético-GO voltou melhor para o segundo tempo e enfim abriu o marcador no Estádio Olímpico. Aos 11 minutos, Júlio César cruzou na medida para Júnior Brandão. O atacante subiu com estilo e cabeceou para o fundo das redes.

Após o gol, o Atlético-GO recuou e começou a administrar o resultado. O ponto negativo ficou pela saída de Lucas Rocha. O zagueiro passou mal e acabou saindo do estádio de ambulância, além de ter sido substituído por Gilvan. Atrás do placar, o time paraense pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu empatar. Melhor para o Atlético-GO, que entrou na zona de acesso.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta a Ponte Preta no sábado, às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. O Atlético-GO volta a campo apenas em 11 de agosto, às 16h30, diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 PAYSANDU

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Alisson, Lucas Rocha (Gilvan), Oliveira e Bruno Santos; Pedro Bambu, Rômulo e João Paulo (Fernandes); André Luis (Mascarenhas), Júnior Brandão e Júlio César. Técnico: Cláudio Tencati.

PAYSANDU - Renan Rocha; Matheus Silva, Edimar, Diego Ivo e Diego Matos; Renato Augusto, Nando Carandina (Lúcio Flávio), Pedro Carmona e Thomaz; Mike (Moisés) e Claudinho (Magno). Técnico: Guilherme Alves.

GOL - Júnior Brandão, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - André Luís, João Paulo e Pedro Bambu (Atlético-GO); Nando Carandina e Magno (Paysandu).

RENDA - R$ 21.850,00.

PÚBLICO - 1.050 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).