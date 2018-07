Atlético-GO vence reservas do Palmeiras e respira

O resultado foi importante para o Atlético, que chegou aos 40 pontos - está empatado com o Flamengo - e se distanciou da zona de rebaixamento. O Palmeiras, por sua vez, segue com 50 pontos, brigando pelas posições intermediárias.

Jogando em casa e precisando da vitória, o Atlético Goianiense começou com pressão total e só não abriu logo o placar por conta da boa atuação do goleiro Bruno, que fez pelo menos duas grandes defesas. Com um time repleto de reservas, o Palmeiras apenas mostrava boa vontade, apesar do desentrosamento.

Até que aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, Agenor subiu sozinho e acertou a trave. No rebote, ainda com a marcação parada, Gilson completou para as redes também de cabeça. O gol deu mais tranquilidade ao Atlético, que manteve a organização tática e a boa marcação sobre Patrik, responsável pela armação do Palmeiras.

No segundo tempo, o Atlético continuou melhor e logo chegou ao segundo gol, com Robston. Aos dez, o volante recebeu na entrada da área e chutou de bico, no canto de Bruno. Nove minutos mais tarde, Marcão roubou a bola na direita, avançou em velocidade e cruzou na medida para o mesmo Robston bater de primeira, com estilo, fechando o placar.

Com um jogador a menos desde os 15 do segundo tempo, após a expulsão de Danilo, o Palmeiras resolveu ir para cima do Atlético. Mas pouco conseguiu ameaçar o gol de Márcio - assustou apenas em uma oportunidade, em chute cruzado de Dinei. Satisfeito, o Atlético apenas administrou o placar e garantiu a importante vitória.

O Palmeiras encara o Atlético Mineiro no próximo domingo, mas foca suas atenções para o jogo de meio de semana com o Goiás, pela semifinal da Copa Sul-Americana. E em confronto decisivo, o Atlético Goianiense encara o Avaí também no domingo, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 3 x 0 Palmeiras

ATLÉTICO-GO - Márcio; Adriano, Gilson, Jairo e Thiago Feltri; Agenor, Pituca, Robston e Renatinho (Elias); Juninho (Anaílson) e Josiel. Técnico: Renê Simões.

PALMEIRAS - Bruno; Danilo, Leandro Amaro e Fabrício; Vítor, Pierre, Márcio Araújo (Jean), Patrick e Luís Felipe; Ewerthon (Tadeu) e Dinei (Bruno Turco). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gols - Gilson, aos 31 minutos do primeiro tempo; Robston, aos 10 e aos 19 minutos do segundo tempo.

Juiz - Wilton Pereira Sampaio (DF).

Cartões amarelos - Robston, Gilson e Danilo.

Cartão vermelho - Danilo.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Serra Dourada, em Goiânia (GO).