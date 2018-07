Atlético-GO viaja para se manter fora da zona da degola Depois de 26 rodadas seguidas na zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense conseguiu respirar no Campeonato Brasileiro ao bater o Vasco no último domingo. Mas, para não voltar à região da degola, o time goiano precisa de um bom resultado contra o Guarani, neste sábado, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.