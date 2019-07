Atlético-GO vira sobre o Operário-PR e assume a vice-liderança da Série B

O Atlético Goianiense assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B após uma grande virada em cima do Operário-PR por 4 a 2, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 13.ª rodada. Depois de sair perdendo por dois gols de diferença no primeiro tempo, o time goiano virou o placar na etapa final. Agora soma 24 pontos, só atrás do líder Bragantino. O clube paranaense segue sem vencer fora de casa e continua com 15, em 13.º lugar.

LEIA TAMBÉM > Vila Nova bate Brasil e se afasta da zona do rebaixamento na Série B

O Operário-PR, que não perdia há quatro rodadas, foi o dono do primeiro tempo porque mostrou uma marcação eficiente e desceu ao ataque nos momentos certos. Sem opções de entrar na área, os atleticanos arriscaram os cruzamentos aéreos, sempre aliviados pela defesa paranaense.

Aos 16 minutos, saiu o primeiro gol. Maílton cobrou escanteio e o lateral-esquerdo Peixoto apareceu na primeira trave para dar um toquinho de cabeça. Não houve reação e deu tempo do visitante ampliar aos 45. Maílton entrou driblando todo mundo na área e acabou derrubado: pênalti. Na cobrança no alto, ele mesmo confirmou o segundo gol.

O Atlético Goianiense voltou mudado no segundo tempo. O técnico Wagner Lopes tirou o volante André Castro para a entrada do atacante Gilsinho e exigiu a pressão ofensiva. Deu certo porque o primeiro gol saiu aos quatro minutos. Após bate-rebate na pequena área, o zagueiro Gilvan chutou forte para estufar as redes.

Em seguida, Jorginho bateu de fora da área e o goleiro Andre Luiz espalmou. O empate parecia perto e saiu aos 12 minutos. O zagueiro Rodrigo furou na pequena área e a bola sobrou para o chute forte de Nicolas. A pressão continuou e Matheusinho chutou de longe para André Luiz espalmar para escanteio. Na cobrança com efeito do próprio Matheusinho, o atacante Mike cabeceou forte e no alto para fazer a virada: 3 a 2.

O jogo continuou movimentado e, aos 26 minutos, Mailton invadiu a área, chutou cruzado e o goleiro Gustavo impediu o empate do visitante. A esta altura, o Operário-PR já tinha mais dois atacantes em campo com as entradas de Lucas Batatinha e Jean Carlo. O time goiano ficou com um jogador a menos aos 40, com a falta violenta de Rodrigo Rodrigues em cima de Peixoto.

A partir daí, o Atlético-GO diminuiu o ritmo, administrou o jogo e ainda ampliou aos 50 minutos. Cleyton tentou proteger a bola na área e perdeu a bola, que sobrou para o chute de virada de Rodrigo Rodrigues.

Pela 14.ª rodada, nesta sexta-feira, o Atlético Goianiense vai sair diante do Londrina, a partir das 19h15. No sábado, às 16h30, o Operário-PR pega o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, no interior de Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 4 X 2 OPERÁRIO-PR

ATLÉTICO-GO - Gustavo; Jonathan (Pedro Bambu), Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; André Castro (Gilsinho), Moacir e Jorginho; Matheusinho, Mike e Pedro Raul (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Wagner Lopes.

OPERÁRIO-PR - André Luiz; Maílton, Lázaro, Rodrigo e Peixoto; Serginho Paulista (Jean Carlo), Jardel e Revson (Chicão); Cleyton, Bruno Batata e Felipe Augusto (Lucas Batatinha). Técnico: Gerson Gusmão.

GOLS - Peixoto, aos 16, e Mailton (pênalti), aos 45 minutos do primeiro tempo; Gilvan, aos 4, Nicolas, aos 12, Mike, aos 25, e Rodrigo Rodrigues, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilvan, Nicolas, Pedro Bambu e Jorginho (Atlético-GO); Jardel, Serginho Paulista e Felipe Augusto (Operário-PR).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Rodrigues (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Dênis Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 37.605,00.

PÚBLICO - 2.331 pagantes (3.249 no total).

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).