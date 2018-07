Atlético-GO vira sobre o Sampaio e continua na briga pelo acesso

Mostrando grande poder de superação, o Atlético-GO segue na luta pelo acesso à Série A. Na noite deste sábado, pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time goiano foi até São Luís e venceu o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, de virada, no Estádio Castelão, mesmo jogando quase todo segundo tempo com um jogador a menos.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa apenas cumprirá tabela na última rodada, já que ocupa a nona posição, com 53 pontos. Já o time do técnico Wagner Lopes está na luta direta pelo acesso, em quinto lugar, com 59 pontos, mesma pontuação do Boa Esporte, mas com uma vitória a menos: 18 contra 17.

Desde o início da partida, o Sampaio Corrêa demonstrou que não traria vida fácil para o Atlético. O time maranhense continuou em busca do gol. De tanto insistir, o time da casa abriu o placar. Aos 35 minutos, o lateral-direito Daniel avançou e recebeu um grande passe. Frente a frente com o goleiro, mostrou habilidade e chutou com classe, no cantinho, para fazer o gol.

No segundo tempo, os dois times voltaram mais dispostos, o que deixou a partida mais disputada. Foi assim até o gol de empate do Atlético, aos 11 minutos. Depois de um cruzamento preciso de Diogo Barbosa para dentro da área, o meia Jorginho apareceu de trás e mergulhou de cabeça para fazer o gol.

Com o gol sofrido, o Sampaio Corrêa voltou a jogar melhor. Aos 15 minutos, o lateral Mateus Caramelo levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, permitindo que o time maranhense ficasse com um jogador a mais.

O time maranhense, porém, não soube aproveitar a vantagem numérica e foi castigado com um gol. Aos 20 minutos, o Atlético avançou pela esquerda e depois de cruzamento, Júnior Viçosa, de cabeça, virou o placar.

Na última rodada, todos os jogos acontecerão no sábado, às 16h20. O Sampaio Corrêa vai até Belo Horizonte, para enfrentar o América-MG, no Independência. De outro lado, o Atlético atua em casa, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, diante do Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 x 2 ATLÉTICO-GO

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Daniel Damião, Mimica, Luis Otávio e Willian Simões; Jonas, Uillian Correia (Marino), Eloir e Hiltinho (William Paulista); Válber (Márcio Diogo) e Siloé. Técnico: Vinícius Saldanha.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Mateus Caramelo, Artur, Adriano Alves e Diogo Barbosa; Willian Arão, Pedro Bambu, Thiago Primão e Jorginho (André Luís); Kayke (Diogo Campos) e Júnior Viçosa (Marcus Vinícius). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Daniel, aos 35 minutos do primeiro tempo. Jorginho, aos 11, e Júnior Viçosa, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Hiltinho, Mimica e Willian Simões (Sampaio Corrêa); Artur e Jorginho (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Mateus Caramelo (Atlético-GO).

RENDA - R$ 136.075,00.

PÚBLICO - 10.190 pagantes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).