Atlético-GO volta aos treinos mesmo sem aval de Prefeitura de Goiânia

Sem uma decisão favorável ao retorno do futebol em Goiânia por parte da prefeitura após a pandemia, o Atlético Goianiense iniciou os treinamentos nesta terça-feira visando o retorno do Campeonato Goiano e, principalmente, a Copa do Brasil, haja vista que seu adversário, o São José-RS, também já vem realizando atividades presenciais.

Os jogadores do Atlético assinaram um termo de responsabilidade para poderem iniciar os treinamentos. Antes das atividades, todos tiveram a temperatura medida e foram até o gramado.

No entanto, três atletas se recusaram a retomar as atividades sob essas circunstâncias. O flagra foi da TV PUC e ainda não se sabe os nomes dos atletas que optaram por não treinar e nem se serão advertidos pela diretoria do clube.

Na manhã desta segunda-feira foi realizada uma reunião entre o comitê da crise da prefeitura de Goiânia para discutir a possibilidade dos clubes da capital voltarem aos treinos.

No entanto, a reunião terminou sem uma decisão favorável e um novo debate foi marcado para a quarta-feira. O vereador Wellington Peixoto (DEM) foi a favor da flexibilidade, mas não vê uma liberação por parte das autoridades de saúde para essa semana.

O Flamengo foi multado recentemente no valor de R$ 3 mil por ter ido contra às normas importantes pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. O clube carioca havia voltado aos treinos antes do aval da prefeitura.