Atlético-GO x Botafogo é o primeiro jogo da Série B levado a Brasília

A tendência é que mais jogos sejam levados para o Mané Garrincha e até para a Arena Pantanal na Série B. Na primeira divisão, Cruzeiro e Corinthians jogaram em Cuiabá na primeira rodada, enquanto o Atlético-MG escolheu receber o Fluminense em Brasília no próximo fim de semana. Os times mineiros perderam mandos de jogo no STJD.

A primeira rodada da Série B só teve um jogo em estádio da Copa do Mundo do ano passado, com o Náutico jogando na Arena Pernambuco. Para a segunda rodada, o Ceará pediu para jogar no PVC, e não no Castelão, para atrair mais público. A Arena Fonte Nova será usada para um show e não estará disponível para o Bahia, que vai jogar em Pituaçu.

América-MG, Botafogo, Vitória, Santa Cruz e ABC também são de cidades que tiveram estádios na Copa do Mundo, mas preferem atuar em outros palcos.