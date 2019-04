Atlético-GO x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

O Atlético-GO recebe o Santos, nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será no estádio Antonio Accioly, em Goiânia. O encontro de volta do confronto está marcado para a próxima semana, no dia 11, quando os times se enfrentam no Vila Belmiro.

Atlético-GO x Santos terá transmissão ao vivo pelo SporTV e minuto a minuto do Estado.

Para acompanhar o tempo real do Estado, clique aqui. A equipe do técnico Jorge Sampaoli chegou à terceira fase da competição após eliminar Altos (PI) por 7 a 1 e o América-RN por 4 a 0. A equipe goiana, por sua vez, superou na Copa do Brasil o Brusque (SC), ao empatar em 1 a 1, e depois fez 4 a 0 no Atlético-CE pela segunda fase.

O Santos vem de derrota no último domingo pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista, ao perder por 2 a 1 para o Corinthians, fora de casa. O encontro de volta será na segunda-feira. A possível formação deve ter: Everson; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González e Cueva.

O Atlético-GO também está nas semifinais do Estadual. No último fim de semana, a equipe empatou em 1 a 1 com o Vila Nova pela partida de ida, fora de casa. No próximo domingo o time joga em casa contra o mesmo adversário para tentar confirmar vaga na decisão.