Atlético-GO x Vitória: transmissão e horário do jogo pela Série B

Atlético-GO e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Antonio Acioly, em Goiânia, Goiás, conhecido como Caverna do Dragão, pela quinta rodada da Série B do Brasileiro.

ONDE ASSISTIR AO VIVO ATLÉTICO-GO X VITÓRIA?

O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo (para os estados da Bahia e de Goiás) e também pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir ao vivo pelo site e aplicativo dos dois canais.

O Atlético-GO tem sete pontos e se vencer, poderá entrar no G-4 (grupo dos times que ao final do torneio subirão para a Série A do Brasileirão) da competição. Já o Vitória faz péssima campanha e vive uma crise.

O time está na zona de rebaixamento para a Série C, com apenas três pontos ganhos e se perder, poderá encerrar a rodada na última posição.