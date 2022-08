Atlético Goianiense age rápido e fecha com Eduardo Baptista para o lugar de Jorginho

A diretoria do Atlético Goianiense agiu rápido e, um dia depois de anunciar a saída do técnico Jorginho Campos, definiu o nome do seu novo treinador. Trata-se de Eduardo Baptista, que neste ano comandou Mirassol e Juventude.

Jorginho foi demitido após a derrota no clássico para o Goiás por 2 a 1 e Eduardo Baptista é o terceiro treinador do time goiano no ano. Antes de Jorginho e Baptista, o time foi comandado por Umberto Louzer, agora no Juventude. Eduardo Baptista, de 50 anos, é filho de Nelsinho Baptista, o técnico estrangeiro mais longevo (17 temporadas) no Japão, onde dirige atualmente o Kashiwa Reysol.

Nas últimas duas temporadas, Baptista comandou o Mirassol, conquistando o título da Série D de 2020 e sendo semifinalista do Paulistão. Antes, ele dirigiu clubes como Ponte Preta, Palmeiras, Athletico, Fluminense, Coritiba, Sport e Remo.

No começo do ano deixou o Mirassol para assumir o Juventude-RS e foi demitido em junho. No Brasileiro, comandou o time gaúcho em 13 jogos e conquistou duas vitórias, quatro empates e sete derrotas. O aproveitamento foi de apenas 25,6%, mas com um elenco limitado.

Ao todo, o técnico comandou o time em 17 partidas. Baptista conquistou apenas três vitórias, com cinco empates e nove derrotas. Na Copa do Brasil, após conseguir a classificação para a terceira fase, acabou eliminado pelo São Paulo.