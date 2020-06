Atlético-GO anuncia contratação do técnico Vagner Mancini

De olho na retomada do futebol brasileiro, o Atlético-GO anunciou nesta quinta-feira seu novo técnico. Os rubro-negros anunciaram a contratação de Vagner Mancini, confirmando as recentes especulações.

Por conta da pandemia de covid-19, o novo comandante será apresentado oficialmente apenas em julho, quando deverá ter o primeiro contato com o elenco. Ele dará sequência ao trabalho que vinha sendo liderado por Eduardo Souza, que atuava como interino desde a saída de Cristóvão Borges, em fevereiro.

"O Atlético Clube Goianiense tem um novo treinador. O Dragão acertou a contratação de Vagner Mancini para disputa do Campeonato Brasileiro Série A e Copa Do Brasil. O técnico de 53 anos chega ao clube com a missão de estabelecer o Rubro-Negro Goiano na elite do futebol brasileiro. O auxiliar técnico Anderson Batatais e o analista técnico Claudio Andrade também chegam ao CT do Dragão", anunciou o Atlético nas redes sociais.

Vagner Mancini chamou atenção do cenário nacional em 2005, quando comandava o Paulista e conseguiu o incrível feito de conquistar a Copa do Brasil. Desde então, passou por grandes clubes, como Grêmio, Vitória, Santos, Vasco, Guarani, Ceará, Cruzeiro, Sport, Náutico, Athletico-PR, Botafogo, Vitória e Chapecoense. Em 2019, foi coordenador técnico do São Paulo, do qual foi interino no início da temporada, e ainda dirigiu o Atlético-MG.