Atlético Goianiense reage a pré-acordo entre Suárez e Nacional: 'Aí é f...'

O Atlético Goianiense reagiu com bom humor ao anúncio de pré-acordo entre o atacante Luis Suárez e o Nacional de Montevidéu. Os goianos enfrentarão o clube uruguaio nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Nacional corre contra o tempo para sacramentar a contratação de Suárez e inscrevê-lo para o duelo.

"Aí é f...", escreveu o Atlético Goianiense em seu perfil no Twitter, lamentando o anúncio do Nacional sobre a chegada de Luis Suárez. Pouco tempo depois, um torcedor comentou na mesma publicação: "Assim que é bom, fomos feitos para fazer história e faremos mais uma vez". O perfil do Atlético Goianiense respondeu: "Eu concordo."

O primeiro duelo entre Nacional e Atlético Goianiense acontece na próxima semana. No dia 2 de agosto, terça-feira, às 19h15, as equipes medem forças pela partida de ida no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. O jogo pode marcar a reestreia de Suárez com a camisa da equipe uruguaia.

A partida de volta está agendada para o dia 9 de agosto, novamente uma terça-feira, às 19h15. Dessa vez, Atlético Goianiense e Nacional de Montevidéu medirão forças no estádio Serra Dourada, na capital goiana.

Luis Suárez anunciou nesta terça-feira que chegou a um pré-acordo com o Nacional. Apesar da concorrência de dois times europeus e do Los Angeles FC, dos EUA, os uruguaios foram os preferidos pelos milhares de pedidos feitos pela sua torcida pela contratação.

"Todos os vídeos foram emocionantes e nos tocaram o coração. Era impossível negar essa oportunidade de voltar a jogar no Nacional. Temos um pré-acordo e nas próximas horas acertaremos os detalhes. Esperamos que se chegue a um acordo. Vamos desfrutar dessa nova etapa e vê-los nos próximos dias", afirmou Suárez.

Aos 35 anos, Suárez se despediu do Atlético de Madrid e do futebol espanhol, onde também fez história com importantes títulos com a camisa do Barcelona. O atacante se reencontra com o clube em que foi revelado tendo como meta estar em alto nível para a disputa da Copa do Mundo do Catar com a seleção uruguaia.