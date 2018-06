Atlético goleia e vai às quartas da Liga Europa, mas Filipe Luis sai machucado

O Atlético de Madrid foi à Rússia e não teve dificuldades para garantir vaga nas quartas de final da Liga Europa com uma goleada por 5 a 1 sobre o Lokomotiv, em Moscou, nesta quinta-feira. Mas o lateral-esquerdo Filipe Luis deixou o gramado no segundo tempo, lesionado, causando preocupação para a equipe e também para Tite na seleção brasileira.

Filipe Luis foi um dos convocados de Tite para os amistosos contra Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 de março, respectivamente, e é o nome mais cotado para a reserva de Marcelo na Copa do Mundo. Nesta quinta, porém, o lateral levou um forte chute de Eder ao tentar bloquear uma finalização e preciso ser substituído, com muitas dores.

Quando Filipe Luis deixou o campo, a vaga atleticana já estava encaminhada. Depois de vencer por 3 a 0 em casa, o time saiu na frente logo aos 15 minutos em Moscou com Angel Correa, que recebeu de Koke e bateu cruzado. Quatro minutos depois, Maciej Rybus e deu esperança ao time russo.

Logo no início do segundo tempo, porém, o Atlético voltou à frente com Saúl Ñíguez, aproveitando assistência de Filipe Luis. Fernando Torres, duas vezes, transformou a vitória em goleada. E ainda deu tempo para um golaço de Griezmann. Aos 39, Correa deu chapéu no marcador e tocou para o francês, que finalizou por cobertura e selou o placar.

Com o resultado, o Atlético foi o primeiro time a se garantir nas quartas de final da Liga Europa e agora aguarda seu adversário, que será sorteado nesta sexta-feira. Antes, o time volta as atenções para o Campeonato Espanhol, pelo qual visita o Villarreal no domingo.