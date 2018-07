Atlético goleia Las Palmas, se isola no Espanhol e fica perto da Liga do Campeões

Com um início de jogo fulminante - quando abriu três gols de vantagem antes dos 20 minutos do primeiro tempo -, o Atlético de Madrid goleou o Las Palmas por 5 a 0, na casa do adversário, pela 35.ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória levou o time de Madri aos 71 pontos, 10 atrás do líder Real Madrid, mas três à frente do Sevilla, quarto colocado, um dos rivais na corrida por uma lugar na Liga dos Campeões da Europa. O Villarreal, outro postulante à vaga na competição, tem 63. Desta forma, a equipe madrilenha pode alcançar esse objetivo na próxima rodada.

O Atlético de Madrid começou o jogo massacrando o adversário. Logo aos 2 minutos, o atacante Gameiro escorou um cruzamento vindo da linha de fundo, feito por Saul Niguez pela esquerda do ataque, para abrir o placar. Aos 17, o próprio Niguez marcou, após uma cobrança de escanteio. Aos 18, Gambeiro fez o segundo dele na partida: 3 a 0.

O início da etapa final dava sinais de que o panorama da partida seria o mesmo. Aos 2 minutos, Gambeiro colocou uma bola na trave do adversário em uma jogada semelhante àquela que originou o primeiro gol. Mas, aos 7, o Las Palmas assustou com um chute de fora da área de Halilovi, desviado pelo goleiro Oblak.

Aos 20 minutos, o atacante Kevin-Prince Boateng, que tem cidadania alemã, mas joga pela seleção de Gana, foi punido pelo árbitro Ricardo de Burgos com o segundo cartão amarelo na partida e, consequentemente, expulso de campo. Com um a menos, a equipe do Las Palmas ficou ainda mais fragilizada.

Aos 27 minutos, Thomas ampliou para o time de Madri após tabelar com Angel Correa. E no minuto final do confronto, aos 45, Fernando Torres completou mais um cruzamento da esquerda para fechar a goleada: 5 a 0.

Na rodada de número 36, o Atlético de Madrid receberá o Eibar (8.º colocado com 51 pontos), no estádio Vicente Calderón, em Madri. Já o Las Palmas (em 14.º com 39) terá pela frente o Sporting Gijón (18.º lugar com 24 pontos), ainda brigando para escapar do rebaixamento. O Leganés, primeiro time fora da zona da degola, tem 30.