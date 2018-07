Atletico goleia Levante e fica perto de vaga na Liga Europa

A vitória levou o segundo clube da capital e atual campeão da Liga Europa ao sexto lugar com 49 pontos, dois abaixo do quinto colocado Athletic Bilbao com cinco jogos a disputar após a vitória do clube basco por 2 x 1 sobre o Real Sociedad no sábado.

O Sevilla, que recebe o quarto colocado Villarreal no complemento da rodada, é o sétimo com 46 pontos, um à frente do Espanyol cuja fraca campanha recente continuou com a derrota fora de casa por 1 x 0 para o Sporting Gijon.

O meio-campista brasileiro Elias pôs o Atletico na frente aos 19 minutos no Calderon quando ele acertou uma cobrança de falta sobre a barreira e rente ao travessão direto para a rede.

O atacante equatoriano Felipe Caicedo empatou aos 39 e Aguero fez 2 x 1 para os anfitriões aos cinco da etapa final, acertando um chute de efeito de fora da área.

Aguero marcou pela segunda vez aos 25 minutos cobrando pênalti e o goleiro Munua do Levante deu um presente no quarto gol, ao falhar na cobrança de escanteio e jogar a bola na própria rede aos 39 minutos, definindo o placar em 4 x 1.

O Barcelona manteve seus oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid no topo da tabela ao vencer o Osasuna por 2 x 0 no Nou Camp no sábado. O Real, que conquistou sua primeira Copa do Rei desde 1993 vencendo o Barça na quarta-feira, goleou o Valencia por 6 x 3.