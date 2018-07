Atlético goleia Sevilla e sobe para segundo no Espanhol

O Atlético de Madrid manteve a invencibilidade no Campeonato Espanhol neste sábado, com mais uma vitória - a quarta em seis partidas na competição. Diante de sua torcida, no Vicente Calderón, a equipe da capital não teve qualquer dificuldade para golear o Sevilla por 4 a 0, com gols de Koke, Saúl, Raúl García e Raúl Jiménez.

O resultado levou o Atlético a 14 pontos, ocupando provisoriamente a segunda colocação, atrás apenas do Barcelona, que tem 16. Na quarta-feira, os madrilenhos voltam a campo pela Liga dos Campeões , para pegar a Juventus em casa. Já o Sevilla estacionou nos 13 pontos, em quarto no Espanhol, e na quinta pega o Rijeka fora de casa, pela Liga Europa.

O primeiro gol do Atlético neste sábado saiu aos 18 minuto. Koke aproveitou sobra na entrada da área pela esquerda, ajeitou e encheu o pé. A bola ainda desviou e entrou no ângulo esquerdo do goleiro. Aos 41, saiu o segundo. Após cobrança de falta para a área, Miranda cruzou para a esquerda e Saúl chegou para completar de cabeça.

No segundo tempo, o Sevilla tentou a reação e foi para cima, mas quem marcou mais um foi o Atlético. Aos 37 minutos, o árbitro viu pênalti de Carriço sobre Griezmann, que Raúl García bateu e marcou. Ainda houve tempo para que Raúl Jiménez completasse de cabeça cobrança de falta da direita e selasse o placar nos acréscimos.