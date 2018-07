Atlético leva multa por agressão a Cristiano Ronaldo

Da arquibancada, um torcedor do Atlético arremessou um isqueiro na cabeça do atacante rival quando ele deixava o gramado no intervalo da partida. Cristiano Ronaldo não chegou a se machucar no incidente. O árbitro anotou na súmula a agressão, que gerou a punição anunciada nesta sexta.

O Real Madrid acabou vencendo o jogo por 2 a 0, após levar a melhor também na partida de ida, por 3 a 0. Na decisão, o time de Cristiano Ronaldo fará o clássico com o Barcelona, no dia 19 de abril, em local ainda não definido.