Atlético mantém 3ª posição no Espanhol com gols relâmpagos

O Atlético de Madrid contou com gols relâmpagos para vencer mais uma e se manter na terceira colocação do Campeonato Espanhol, ainda na briga pela vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o time madrilenho derrotou o Real Sociedad por 2 a 0, jogando diante de sua torcida, no Estádio Vicente Calderón.

Os gols saíram nos primeiros instantes da partida. A começar pela cabeçada de Mikel Gonzalez contra as próprias redes logo no primeiro minuto. No embalo, o Atlético anotou o segundo aos 9, em lance de oportunismo de Antoine Griezmann. O francês aproveitou rebote do goleiro e, bem posicionado na pequena área, só mandou para as redes contra seu ex-time.

Com a boa vantagem conquistada nos primeiros minutos, o Atlético não precisou fazer maiores esforços para garantir a vitória. Também não levou sustos na defesa. Os brasileiros Miranda, na zaga, e Guilherme Siqueira, na lateral esquerda, não sofreram para manter o Atlético sem ser vazado na partida.

Ao faturar sua 20ª vitória no Espanhol, o Atlético assegurou a terceira colocação, agora com 65 pontos, dois atrás do Real Madrid. E ficou mais perto da Liga dos Campeões - o terceiro lugar dá vaga direta na fase de grupos da competição europeia. O Barcelona é o líder da tabela, com 71 pontos.