Atlético-MG acerta a rescisão de contrato com atacante argentino Franco Di Santo

O Atlético-MG oficializou a rescisão de contrato com o atacante argentino Franco Di Santo, de 31 anos. A diretoria do clube informou o rompimento do compromisso, que iria até o final desta temporada, nesta segunda-feira e o acerto já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Di Santo não estava mais nos planos do técnico argentino Jorge Sampaoli. Além disso, o Atlético-MG procura reduzir os gastos em meio à crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus. Na última semana, o atacante Clayton também teve o seu contrato rescindido e o clube tenta negociar Edinho, Lucas Hernández, Ramón Martínez e Zé Welison.

O argentino chegou ao Atlético-MG em agosto do ano passado, já que Ricardo Oliveira não vivia boa fase, mas nunca conseguiu se firmar, apesar de ter ganhado a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Mineiro deste ano. Em 33 partidas, marcou apenas sete gols - sendo três em 2020. Um deles foi o primeiro do time sob o comando de Jorge Sampaoli.

Para o ataque, a direção do Atlético-MG já contratou Keno, que estava no Oriente Médio, e Marrony, ex-Vasco, durante a paralisação do futebol por conta da pandemia da covid-19.