Atlético-MG acerta com Alecsandro e Rosinei

No entanto, para acertar com Alecsandro, que agora poderá jogar ao lado do irmão Richarlyson pela primeira vez na carreira, o Atlético-MG precisou liberar dois jogadores para o Vasco. Com isso, o volante Fillipe Soutto, de apenas 21 anos, e o atacante Leonardo foram para o clube carioca. Restam apenas alguns detalhes salariais para que a troca seja oficializada.

Revelado pelo Vitória, Alecsandro passou por Sport e Ponte Preta antes de se destacar no Cruzeiro, onde ficou de 2005 a 2007. Negociado com o Sporting, no entanto, o atacante não se firmou e foi para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. De volta ao Brasil, passou por Internacional e Vasco, onde colecionou gols e críticas da torcida. Ele é mais um a deixar o clube carioca, que passa por grave crise financeira e vinha atrasando salários durante a temporada.

Já Rosinei foi revelado pelo Corinthians, onde se destacou no título do Campeonato Brasileiro de 2005. Depois, já em baixa, foi negociado com o Murcia, da Espanha, onde ficou até 2008. Voltou ao Brasil para atuar no Internacional, mas pouco fez. Assim, foi para o América do México, e lá atuou por quatro temporadas.