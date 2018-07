Atlético-MG acerta com atacante Wesley, ex-Prudente O presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, anunciou nesta segunda-feira mais um reforço para a temporada 2011. Trata-se do atacante Wesley, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo rebaixado Prudente. O clube mineiro adquiriu 50% dos direitos do jogador e acertou vínculo de dois anos.