Atlético-MG acerta com o meia José Welison, 5º reforço na pausa da Copa

Clube mais ativo no mercado durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo da Rússia, o Atlético Mineiro confirmou mais uma contratação nesta quinta-feira. O meia José Welison, que estava no Vitória, foi contratado por empréstimo até o final desta temporada.

José Welison já havia passado por exames médicos antes de ser oficializado. O meia de 23 anos usou as suas redes sociais para se despedir do Vitória, clube que o revelou para o futebol. Ele garantiu que seu amor pelo clube baiano "não vai acabar" e sempre lembrará do time rubro-negro.

"Meu contrato com o clube se encerra neste ano e acabei não sendo procurado ano passado para a renovação. Quando a nova diretoria chegou me procurou, mas acabei recebendo uma proposta do Atlético Mineiro, que se mostrou interessado e vi uma nova oportunidade na carreira. Mas meu amor pelo Vitória não vai acabar. Sempre vou lembrar deste clube como minha família rubro-negra", escreveu o jogador em seu perfil no Instagram.

Além do Vitória, clube pelo qual conquistou duas vezes o Campeonato Baiano, em 2016 e 2017, José Welison também defendeu as seleções de base do Brasil. Foi campeão da Panda Cup com a seleção brasileira sub-20.

José Welison é o quinto reforço do Atlético Mineiro nesta parada do calendário brasileiro. Antes dele, o clube já havia anunciado o meia uruguaio David Terans e os atacantes Yimmi Chará, da Colômbia, Denilson e Edinho. O atacante Leandrinho, do Napoli, da Itália, pode ser o próximo a desembarcar em Belo Horizonte.