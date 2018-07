Atlético-MG acerta com zagueiro Otamendi, ex-Porto

O jogador de 25 anos, revelado pelo Vélez Sarsfield, viveu grande fase como titular do Porto nas últimas três temporadas. No fim da janela de transferências na Europa, na semana passada, ele foi negociado com o Valencia, por 12 milhões de euros. Mas a compra só acabou efetuada na última quarta-feira, o que impediu o clube espanhol de inscrevê-lo no campeonato nacional.

Sabendo da possibilidade de contar com Otamendi sem grandes custos, o Atlético Mineiro procurou o Valencia e acertou o empréstimo até o meio do ano. Assim, o argentino também permanece jogando às vésperas da Copa do Mundo. Ele foi convocado para os dois jogos que a Argentina fez em novembro.

Além de Otamendi, o Atlético Mineiro também registrou nesta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF o zagueiro Edcarlos, ex-São Paulo e Cruzeiro. O jogador chega para compor o grupo.

A necessidade de contratar zagueiros surgiu porque Gilberto Silva não teve o contrato renovado e Emerson sofreu lesão séria no fim de semana, que o deixará fora de combate por todo o primeiro semestre. Rever está machucado e, assim, Paulo Autuori só tinha Leonardo Silva e o jovem Jemerson como opções.

Os dois jogadores deverão ser inscritos na lista da Libertadores, que o Atlético levar à Conmebol na segunda-feira. Além deles, o clube contratou o lateral-esquerdo Pedro Botelho e o volante Claudinei, apenas.