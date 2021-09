Atlético-MG acorda após intervalo, vence Fortaleza e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

O Atlético-MG aumentou sua vantagem na liderança do Brasileirão na tarde deste domingo ao ganhar do Fortaleza, por 2 a 0, na Arena Castelão, pela 20ª rodada. Invicto há 12 partidas, o Atlético-MG foi beneficiado pela derrota do Palmeiras para o Flamengo e se isolou ainda mais na liderança, com 42 pontos, contra 35 do Palmeiras e 34 do Flamengo, que tem dois jogos a menos. Já o Fortaleza perdeu a segunda seguida e estacionou nos 33 pontos, mas no surpreendente quarto lugar.

Diferentemente do que era esperado, o primeiro tempo foi bastante truncado, com poucas chances criadas pelos dois times. Principal jogador do Fortaleza, Lucas Crispim quase abriu o placar em cobrança de falta. Everson, convocado para a seleção brasileira para a última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, fez grande defesa.

O primeiro tempo terminou com o gol do Atlético-MG ficando maduro. E na etapa final não demorou para o time mineiro concretizar a superioridade em gol. Após boa troca de passes, Zaracho aproveitou cruzamento e, livre de marcação, mandou para o gol.

O Fortaleza sentiu o golpe e quase não criou chances para empatar. A "pá de cal" foi jogada aos 23 minutos, quando Junior Alonso aproveitou cruzamento de Nacho Fernandez e ampliou.

Depois disso, o Atlético-MG passou a valorizar a posse da bola e criou chances para fazer o terceiro. Keno e Nathan levaram perigo ao gol defendido por Felipe Alves.

Na 21ª rodada, o Fortaleza vai enfrentar o Internacional, fora de casa, no sábado, dia 18, mesma data em que o Atlético-MG vai receber o Sport, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 x 2 ATLÉTICO-MG

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu (Edinho), Éderson, Matheus Jussa (Matheus Vargas), Lucas Lima (Romarinho) e Lucas Crispim; Robson (Igor Torres) e David (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Réver), Zaracho e Nacho Fernández (Nathan); Vargas (Diego Costa) e Hulk (Keno). Técnico: Cuca.

GOLS - Zaracho, aos 4, e Junior Alonso, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tinga (Fortaleza); Jair e Mariano (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).