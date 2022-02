Atlético-MG 'acorda' no segundo tempo e vence o América no clássico mineiro

Deu Atlético-MG no clássico da sexta rodada do Campeonato Mineiro, contra o América, neste sábado à tarde, no estádio Independência. Com gols de Guilherme Arana e Savarino, ambos anotados no segundo tempo, o time do técnico Antonio "El Turco" Mohamed ganhou por 2 a 0, subiu para 13 pontos e lidera provisoriamente a competição, superando o Athletic no saldo de gols - o Cruzeiro, com 12, ainda joga neste sábado.

O resultado deste sábado reabilita o Atlético depois de derrota para o URT no meio da semana, por 1 a 0. O América, que vinha de quatro jogos invicto e de uma vitória sobre o Pouso Alegre, conhece sua segunda derrota no Campeonato Mineiro. Com dez pontos, o time está na quarta colocação.

Leia Também Atlético-MG protesta na CBF contra escolha do estádio da final da Supercopa do Brasil

O Atlético volta a campo na terça-feira, diante do Athletic, às 21h, no Mineirão, pela sétima rodada. O América, na quarta, às 19h, encara o Patrocinense.

O primeiro tempo foi com pouca intensidade e com raras chances de gols criadas. Com muitas faltas, os dois times se apresentaram bastante nervosos em campo. Se foram poucas chances, o primeiro tempo teve muito cartão amarelo. Foram quatro aplicados pela arbitragem - três para o Atlético-MG (Nathan Silva, Allan e Jair) e Zé Ricardo pelo América. No final, aos 49 minutos, o Atlético criou a melhor chance da etapa. No contra-ataque, Nacho Fernández achou Zaracho, que mandou de primeira para a boa defesa de Jori.

O Atlético iniciou o segundo tempo pressionando e logo aos cinco minutos Ademir exigiu boa defesa de Jori, após invadir a área. Aos 16, Nacho cruzou da esquerda e Hulk, sozinho, mandou de cabeça para fora. Aos 26, de tanto insistir, o Atlético abriu o marcador. Keno cruzou da esquerda, Nacho escorou de cabeça e Guilherme Arana, na marca de pênalti, mandou de primeira para o gol.

O Atlético continuou no ataque e Nacho, aos 32, teve a chance de ampliar, mas parou no goleiro Jori. Cinco minutos depois, o Atlético sacramentou a vitória com Savarino aproveitando rebote em lance de Hulk para mandar para o gol.