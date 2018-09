Atlético-MG admite atuação ruim e valoriza o time alternativo do Cruzeiro

Mesmo garantido no G-6 do Campeonato Brasileiro, após o empate sem gols contra o Cruzeiro, na tarde deste domingo no Mineirão, os jogadores do Atlético-MG não gostaram do desempenho da equipe e deixaram o gramado reclamando da atuação diante do rival.

"Acho que a gente errou bastante, principalmente quando chegou ao gol. Podíamos ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Temos que pontuar para chegar o quanto antes lá em cima", apontou o zagueiro Iago Maidana.

"Não foi um bom jogo, não conseguimos imprimir a velocidade que queríamos. Não conseguimos infiltrar. Tivemos boas chances, mas do jeito que foi o 0 a 0 foi merecido. Empate tem que ser valorizado na frente. Mas queríamos a vitória. Infelizmente, não jogamos para isso", acrescentou o lateral Fábio Santos.

Ainda na saída de campo, os jogadores atleticanos enalteceram o elenco do maior rival, que entrou em campo com um time completamente reserva por causa do duelo contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores. "Eu acho que não se pode faltar com respeito a esses profissionais do Cruzeiro. Chamar o jogador de reserva, dessa forma, seria faltar com respeito. Sabíamos que entrariam com time alternativo, e tentamos aplicar nosso jogo, mas não conseguimos", opinou Ricardo Oliveira, que ainda teve o discurso acompanhado por outros jogadores.

"Os reservas também têm qualidade. Temos que respeitar isso. Como falei, poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. É um pontinho que damos valor. Agora, vamos tentar tirar ponto do Flamengo, que é nosso concorrente direto", garantiu Maidana.

O Atlético-MG é o sexto colocado do Brasileirão, com 42 pontos, oito na frente do Cruzeiro, que vem em sétimo. A equipe de Thiago Larghi volta a campo contra o Flamengo, no próximo domingo, fora de casa, pela 26.ª rodada. Vai ter a semana livre, uma vez que já está eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil.