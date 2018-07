Atlético-MG admite negociação com volante Fernando

As conversas com o jogador têm sido conduzidas pelo presidente atleticano, Alexandre Kalil, e foram confirmadas pelo diretor de futebol, Eduardo Maluf. "O presidente continua falando com o procurador dele e tentando ver se há a possibilidade de fazer um acerto", disse nesta quinta-feira, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Revelado pelo Grêmio, Fernando se destacou em 2012 e 2013 e até chegou a ser titular da seleção brasileira com Luiz Felipe Scolari. Negociado com o Shakhtar Donetsk no ano passado, no entanto, acabou esquecido pelo treinador e tendo pouco destaque. Com a crise política na Ucrânia, seria mais um dos brasileiros no país a tentar o retorno.

Outro dos alvos do Atlético-MG, aliás, também seria um jogador que tenta voltar ao Brasil por conta dos problemas na Ucrânia. Nas últimas semanas, foi especulada a possibilidade de o clube mineiro ir atrás do meia-atacante Wellington Nem, que também está no Shakhtar Donetsk. Esta negociação, no entanto, Maluf descartou.

O dirigente, aliás, afirmou que o jogador inclusive já teria acertado seu retorno ao Fluminense. "O Wellington Nem parece que já acertou com o Fluminense. Ele teria que fazer uma cirurgia e os valores são muito fora da realidade do futebol brasileiro. Já não existe mais a possibilidade."