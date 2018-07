Atlético-MG afia pontaria antes de estrear na Libertadores

Sem entrar em campo neste meio de semana, o Atlético Mineiro aproveita a sequência de treinos seguidos para afiar a pontaria antes da estreia na Copa Libertadores, na próxima semana. Nesta quarta-feira, as finalizações de longa distância e os lances de bola parada ganharam a maior atenção do grupo atleticano, sob o comando do técnico Levir Culpi.

Nas atividades desta quarta, realizadas somente no período da tarde, os jogadores foram divididos em dois grupos. Um se dedicou ao trabalho físico na academia, enquanto o outro foi para o campo participar de um treino técnico e tático, com foco na movimentação, posicionamento e jogadas de bolas paradas.

No início, o trabalho se concentrou em levantamentos na área com participação dos laterais e zagueiros. Na sequência, o treino atendeu o setor ofensivo, com atacantes na área e os defensores na academia. Em seguida, meias e atacantes afiaram a pontaria e deram trabalho aos goleiros Victor, Giovanni e Uilson.