Atlético-MG ainda confia na classificação após empate em casa

O Atlético-MG entrará em campo no próximo fim de semana precisando vencer o Cruzeiro no Mineirão para avançar às semifinais do Campeonato Mineiro, mas mesmo assim mantém a confiança de que vai eliminar o rival. O técnico Levir Culpi, inclusive, lembrou o retrospecto recente do time no estádio diante do Cruzeiro, que inclui a conquista do título da Copa do Brasil no Mineirão no fim do ano passado, para garantir que está tranquilo para o duelo de volta.

"De modo geral, a equipe teve boa atuação. O empate com um a menos foi tranquilo e decidir no Mineirão, para o Atlético, é praticamente como decidir no Independência. Nossos números no Mineirão são fantásticos. Isso é motivo de tranquilidade porque a gente sabe que vai jogar bem lá", afirmou.

Em um clássico bastante truncado, Atlético e Cruzeiro empataram por 1 a 1 no último domingo no Independência. Levir destacou que a partida teve poucas oportunidades de gol, mas aprovou a atuação do seu time, inclusive após a expulsão de Leonardo Silva. Para ele, o resultado deixou o Atlético "fortalecido".

"Eu achei que o time jogou legal. Foi um jogo assim muito parecido com o jogo do Santa Fe, altamente físico. Fizemos 1 a 0, muito legal, podíamos ter contido, mas marcamos mal e teve o empate. Foi um jogo mito truncado, com poucas chances e com ingredientes de um clássico, mas saímos fortalecidos, da maneira como foi", comentou.

Antes do duelo de volta com o Cruzeiro, o Atlético terá um compromisso pela Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira, o time vai enfrentar o Atlas, no México, pela quinta rodada do Grupo 1.