Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Keno, ex-Palmeiras

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira, de uma vez só nas redes sociais, a contratação do atacante Keno, ex-Palmeiras, e a chegada de um novo patrocinador. O perfil oficial do clube mineiro no Twitter revelou que a Intralot, líder mundial em jogos online, estampará seu nome no uniforme alvinegro e um dos produtos se chama Keno.

Nas respostas deste post do novo patrocinador, o presidente Sérgio Sette Câmara disse que Minas Gerais teria dois "Kenos" e citou o perfil do atacante, que pertence ao Pyramids, do Egito, mas estava emprestado ao Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador respondeu dizendo que chega ao clube de Belo Horizonte no próximo dia 1.º para se juntar ao elenco.

Keno se destacou no futebol brasileiro já aos 26 anos, em 2016, quando defendeu o Santa Cruz. Ao lado de Graffite, liderou o time pernambucano rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, foi contratado pelo Palmeiras, sendo vendido ao Pyramids em junho de 2018, por R$ 37 milhões.

Na negociação com o Atlético-MG, o clube egípcio queria recuperar o alto investimento feito. No entanto, diante da vontade do jogador de voltar ao Brasil e com a pandemia do novo coronavírus, aceitou recuperar "apenas" parte desse valor. A expectativa é que Keno assine contrato até dezembro de 2023, com opção de renovação de mais um ano.

Na atual temporada, o atacante fez 21 jogos pelo Al Jazira e marcou três gols, além de quatro assistências. Keno é o terceiro reforço confirmado pelo Atlético-MG na Era Jorge Sampaoli. O volante Léo Sena e o atacante Marrony também já chegaram ao clube alvinegro. O zagueiro Bueno, que estava no Kashima Antlers, do Japão, e o volante Alan Franco, do Independiente Del Valle, do Equador, ainda não foram anunciados.