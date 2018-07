Atlético-MG anuncia a contratação do meia Carlos Eduardo

O Atlético-MG anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira a contratação de mais um reforço para a temporada. Depois de uma negociação que já vinha se desenrolando nas últimas semanas, o clube chegou a um acordo com o meia Carlos Eduardo, criado nas divisões de base do Grêmio e com passagem pelo Flamengo.

O acerto foi confirmado pelo Atlético-MG através das redes sociais. O clube, no entanto, não entrou em maiores detalhes sobre valores envolvidos e nem sobre o tempo do contrato assinado pelo jogador, que comemorou a chegada.

"O Atlético-MG é muito grande, um grande clube. Venho acompanhando há anos, grandes jogadores passaram por aqui. É uma oportunidade para mim, de novo posso mostrar meu futebol no Brasil e estou muito feliz por estar representando o Atlético-MG", declarou.

Revelado nas divisões de base do Grêmio, Carlos Eduardo ganhou destaque na campanha que levou o time gaúcho à decisão da Libertadores de 2007, na qual caiu diante do Boca Juniors. Foi contratado pelo Hoffenheim e chegou à seleção brasileira, mas logo entrou em declínio. Em 2010, foi para o Rubin Kazan, mas não se destacou. Ainda foi emprestado ao Flamengo entre 2013 e 2014, onde também não teve sucesso.

Carlos Eduardo foi o oitavo reforço contratado pelo Atlético neste ano, seguindo os exemplos de Erazo, Cazares, Robinho, Júnior Urso, Hyuri, Clayton e Rafael Moura, que já foi emprestado ao Figueirense. O jogador pode ganhar espaço no elenco com a grave lesão de Luan, que está afastado por tempo indeterminado do futebol.