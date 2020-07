Atlético-MG anuncia a contratação em definitivo do meia Nathan

O meia Nathan é agora jogador do Atlético-MG. O clube de Belo Horizonte anunciou em suas redes sociais a contratação em definitivo do atleta de 24 anos que tinha os direitos econômicos atrelados ao Chelsea, da Inglaterra, e estava emprestado desde 2018. Agora, o seu vínculo com o time alvinegro é válido até junho de 2024.

O contrato de empréstimo de Nathan havia terminado no último dia 20, mas o jogador não precisou viajar até Londres, por conta da pandemia do novo coronavírus, e continuou treinando na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, com o restante do elenco. O clube mineiro não divulgou o valor da contratação.

Nathan tem a característica de ser polivalente em campo. É meia de origem, mas já atuou como ponta, volante e até centroavante. O jogador tem agradado a comissão técnica do argentino Jorge Sampaoli nos treinamentos. Tanto que o próprio treinador deu o aval para a compra do atleta.

Pelo Atlético-MG, Nathan soma 48 jogos e cinco gols. Antes de sua chegada em Belo Horizonte, em julho de 2018, foi emprestado pelo Chelsea, que adquiriu seus direitos econômicos junto ao Athletico-PR, ao Vitesse (Holanda), Amiens (França) e Belenenses (Portugal).