Atlético-MG anuncia acerto com novo patrocinador

A diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta quinta-feira um novo patrocinador para a temporada 2019. Será a Bamaq Consórcio, empresa que estampará sua marca na gola da na camisa da equipe até o final do ano. O espaço era ocupado anteriormente pela Uber.

"Iniciar 2019 anunciando o patrocínio de uma empresa do porte da Bamaq Consórcio é muito importante para o xlube. É uma parceria que tem tudo para se estender por mais tempo, uma vez que a empresa também sentirá a força da marca Atlético", afirmou o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara.

Diretor do Grupo Bamaq, Clemente de Faria Júnior também exaltou a parceria. "Começamos o ano com o pé direito, uma parceria de sucesso com um dos maiores clubes do Brasil. Unimos a marca do Galo à nossa, e ajudaremos o clube a conquistar cada vez mais. Nós, da Bamaq Consórcio, trabalhamos com planejamento de conquistas, e é algo que temos em comum com o mundo do futebol. Essa parceria nos levará cada vez mais longe."

O acordo entre o clube e a empresa prevê benefícios para os torcedores atleticanos, como o chamado Consórcio do Galo.