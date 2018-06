Atlético-MG anuncia ampliação em cinco mil lugares na capacidade de sua Arena

O Atlético Mineiro utilizou as redes sociais nesta terça-feira para revelar uma mudança no projeto de construção da Arena MRV. Segundo as informações divulgadas pelo Twitter, o clube mineiro conseguiu aumentar a capacidade do estádio em cinco mil lugares sem mexer no custo da obra.

"Competência é isso: sem aumentar o valor do investimento, a equipe técnica responsável pela #arenamrv vai aumentar o estádio em mais 5 mil lugares. O projeto passa a ter capacidade para 47 mil torcedores. #Galo", postou.

O novo estádio, orçado em R$ 410 milhões, terá a ampliação de 41.800 para 47 mil torcedores. A Arena MRV será erguida no bairro Califórnia, região Noroeste de Belo Horizonte, em um terreno comprado pela construtora MRV e doado ao clube.

A empresa responsável pelo projeto é a Farkasvölgyi Arquitetura. Os recursos virão da venda de 50,1% das ações do Shopping Diamond Mall (cerca de R$ 250 milhões), dos naming rights para a MRV (outros R$ 60 milhões), além de cativas e camarotes (mais R$ 100 milhões, sendo que 60% deste valor está garantido pelo banco BMG).

NO ACRE

Os jogadores do Atlético-MG treinaram nesta terça-feira em Rio Branco, no Acre, para o jogo contra o Atlético-AC. A partida acontecerá nesta quarta-feira, às 21h45, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil.