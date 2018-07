Atlético-MG anuncia atacante Danilinho para 2012

Em sua segunda passagem pelo clube mineiro, o reforço faz seu retorno ao time por empréstimo até o fim do próximo ano. Danilinho atuou no Atlético pela primeira vez entre 2006 e 2008. Ao todo, ele disputou 110 jogos e marcou 29 gols.

Após deixar o Atlético, o atacante se transferiu para o Jaguares, do México, onde ficou até 2010. Neste ano, ele passou a defender o Tigres, time no qual se sagrou campeão nacional.

Danilinho é o segundo reforço do Atlético para 2012. O primeiro é o volante Leandro Donizete, que estava no Coritiba. Na negociação, a diretoria atleticana cedeu o meia Renan Oliveira por empréstimo ao clube paranaense até o final de 2012. Danilinho e Donizete se apresentarão ao clube junto com os demais jogadores no dia 9 de janeiro.