Atlético-MG anuncia atacante Leandrinho por empréstimo junto ao Napoli

Bastante atuante no mercado durante a pausa no calendário brasileiro para a Copa do Mundo da Rússia, o Atlético-MG anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Leandrinho. O jogador de apenas 19 anos tem os direitos econômicos ligados ao Napoli e assinou com o clube mineiro por empréstimo de um ano, até junho de 2019.

O Atlético-MG vinha negociando com o Napoli pelas últimas semanas e conseguiu a liberação do jogador. Diante da autorização do clube italiano, Leandrinho viajou para o Brasil e realizou exames médicos nos últimos dias, antes de assinar contrato e ser anunciado nesta terça.

Leandrinho foi formado nas divisões de base da Ponte Preta, onde era considerado uma grande promessa do futebol brasileiro. No ano seguinte, chamou a atenção do Napoli, que o contratou. O jogador chegou a disputar algumas partidas pela base do clube italiano, mas, até pela pouca idade, sofreu para encontrar espaço no elenco.

Com ele, o Atlético-MG chega a seis reforços nesta pausa para a Copa do Mundo. Antes, o clube alvinegro já havia anunciado o atacante colombiano Yimmi Chará, o meia uruguaio David Terans, o volante José Welison e os atacantes Denilson e Edinho.

Depois das quedas precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Atlético-MG tenta se reerguer no Brasileirão, em que vive bom início e é o vice-líder da competição, com 23 pontos, quatro atrás do Flamengo.