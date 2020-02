Atlético-MG anuncia contratação de atacante indicado por Dudamel

O Atlético-MG anunciou na tarde deste sábado a contratação do atacante venezuelano Jefferson Savarino. O jogador de 23 anos, indicado pelo técnico Rafael Dudamel, ex-comandante da seleção da Venezuela, defendia o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e assinou contrato com duração até o fim da temporada de 2023.

Savarino é um ponta que atua preferencialmente no lado direito do ataque e conta com a admiração de Dudamel. Sob o comando do treinador do Atlético, o jogador disputou 12 partidas pela seleção de seu país, tendo marcado um gol. Ele fez parte da equipe que representou a Venezuela na Copa América do Brasil, no ano passado.

Revelado pelo Zulia, Savarino foi para os Estados Unidos em 2017. Com a camisa do Real Salt Lake, marcou 22 gols e deu 21 assistências em 82 partidas. O atacante chegou a Belo Horizonte na quinta-feira e no dia seguinte fez exames médicos e assinou o contrato. A apresentação oficial do novo jogador atleticano deverá ocorrer nos próximos dias.

Savarino será o segundo venezuelano do elenco do Atlético, que já conta com o meia Rómulo Otero. E o clube quer mais um: Yeferson Soteldo, destaque do Santos na temporada de 2019. Trata-se, porém, de uma negociação bastante complicada, sem muitas chances de ter um desfecho positivo.

A contratação do atacante foi a sexta do Atlético para a atual temporada. Antes dele, o clube já havia incorporado a seu elenco o lateral-direito Mailton, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Allan e os meias Dylan Borrero e Hyoran.