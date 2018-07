Atlético-MG anuncia contratação de Richarlyson, ex-São Paulo

O Atlético Mineiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Richarlyson, que estava no São Paulo, mas não teve o seu contrato renovado após o encerramento do Campeonato Brasileiro. A confirmação da chegada do jogador ao clube foi feita pelo presidente Alexandre Kalil, em mensagem publicada no Twitter - rede de microblogs na internet.

O dirigente explicou que Richarlyson fará exames médicos na terça-feira em Belo Horizonte antes de assinar contrato com o clube mineiro por dois anos. O Atlético-MG passará a ser detentor de 50% dos direitos econômicos do volante. "Richarlyson está contratado por dois anos. Chega na terça-feira para exames. 50% do #Galo", escreveu Kalil.

Richarlyson, que também interessava ao Fluminense, é o terceiro jogador contratado pelo Atlético-MG para a próxima temporada. Antes, o clube dirigido por Dorival Júnior já havia se reforçado com o lateral-direito Patric, ex-Avaí, e o volante Toró, ex-Flamengo. Todos esses jogadores foram anunciados nesta semana.

Formado nas categorias de base do Ituano, Richarlyson tem 27 anos, iniciou a sua carreira profissional no Santo André e teve rápidas passagens por Fortaleza e Salzburg, da Áustria, antes de chegar ao São Paulo em 2005. No clube paulista, ele faturou três títulos nacionais (2006, 2007 e 2008) e um mundial (2005).

Com mais de 200 partidas disputadas pelo São Paulo, Richarlyson chegou a ser convocado pelo técnico Dunga para defender a seleção brasileira em 2008. Neste ano, porém, passou a ser questionado no time do Morumbi por conta das várias expulsões. Assim, não teve o seu contrato renovado e agora vai defender o Atlético-MG.