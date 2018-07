Atlético-MG anuncia contratação do argentino Escudero A diretoria do Atlético Mineiro anunciou a terceira contratação da equipe para a temporada 2012 no mesmo dia em que o grupo se reapresenta na Cidade do Galo ao técnico Cuca. Nesta segunda-feira, o clube oficializou a chegada do meia argentino Damián Escudero, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio.